華為於台灣時間26日晚間在法國巴黎發表旗艦手機P40系列，包含P40和P40 Pro，還有新成員 P40 Pro+。P40系列相機系統擁有1/1.28吋感測器、2.44µm大單位像素，匯聚更高進光量； 10倍純光學變焦，更進一步的潛望式鏡頭系統。搭配麒麟990 5G SoC旗艦晶片、更高速的5G能力和Wi-Fi 6 Plus，將諸多精密組件融入輕薄設計之中，以四曲滿溢螢幕優雅呈現。

P40系列以流動平衡美學為設計理念，P40 Pro、P40 Pro+是首款四曲滿溢螢幕，帶來四周均衡的曲面邊框視覺體驗，如將水杯倒滿，流體邊緣滿而不溢，匯聚成充滿張力的曲面。飽滿浮起的顯示螢幕營造「無邊視界」的沉浸感，也帶來舒適順滑的觸感。螢幕下指紋辨識速度相比上一個代提升30%。

HUAWEI P40 Pro。(華為提供／黃慧雯台北傳真)

HUAWEI P40 Pro+。(華為提供／黃慧雯台北傳真)

在玻璃材質之上，P40系列創造別樣質感。零度白、深海藍、亮黑色的三色亮面玻璃；還有晨曦金、冰霜銀的兩色啞光玻璃。採用奈米微晶陶瓷材質，經過烈焰煅燒和精細拋光打磨，造就HUAWEI P40 Pro+宛若藝術品般的陶瓷後蓋，則有陶瓷黑、陶瓷白兩色可選。

P40系列融入精密的超感知徠卡影像多攝系統，橫跨三攝、四攝到五攝。可體驗P40超廣角、廣角、長焦三顆鏡頭之間組合，也可領略P40 Pro全方位增強的超感光電影鏡頭、50倍超感光長焦和3D深感鏡頭，探索超感知徠卡四攝的極致進化。P40 Pro+配備雙鏡長焦，可實現10倍純光學變焦、100倍數位變焦的強大能力。

P40全系列標配華為迄今最大的1/1.28英吋感測器、2.44µm大單位像素尺寸，提供更多的進光量。全像素8核對焦，實現白天黑夜快速精準對焦，更有XD Fusion圖像引擎將畫質提升至全新境界。

P40 Pro可實現5倍光學變焦、10倍混合變焦、50倍數位變焦。P40 Pro還在長焦端採用RYYB濾色陣列，增加進光量並提升畫質。P40 Pro+配備100倍雙鏡長焦，獨創10倍多反射潛望式長焦結構，通過5次反射延長光路，光程比上一代提升178%。P40 Pro+為超感知主攝和雙鏡長焦加入OIS光學防手震，實現三重OIS+AIS智慧防手震。

P40系列新增多光譜色溫感測器、AI AWB演算法，提升色彩準確性。通過AI深度學習演算法矩陣，可實現精準的人像優化，令臉部光影和髮絲歷歷可見。P40 Pro、P40 Pro+配備前置3200萬像素鏡頭和紅外線景深鏡頭，能準確地將焦點對準臉部，呈現焦外虛化的動人效果。前後置拍攝效果形成獨有的人像風格。P40系列可實現AI隔空操作，通過手勢隔空滑動螢幕和截圖；支持紅外線人臉解鎖，全天候都能便捷使用。P40系列擁有AI精彩瞬間功能，只需在照片簿動態照片編輯中輕輕一點，即可通過AI優化轉瞬即逝的精彩。同時支持AI路人移除、AI反光消除，拍出更加完美的照片。

P40 Pro、 P40 Pro+全新加入4000萬像素超感光電影鏡頭，擁有1/1.54英吋的超大感光元件、等效18mm的超廣角視野，以及與全片幅單眼相機相同的3：2黃金比例。得益於每個像素可分別進行長、短、正常曝光能力，它能夠拍攝動態範圍寬廣的硬體級HDR影片；還能將16個像素聚合為1個4.48µm超級像素，實現手機攝影ISO 51200感光度、7680fps 超高速攝影。

P40 Pro、P40 Pro+支援影片即時虛化，可真實模擬大光圈鏡頭，聚焦於人像主體、背景即時漸進式虛化，更富有層次美感。長焦鏡頭可拍攝高清高畫質的變焦影片，以及令人稱道的4K縮時攝影。不僅畫面能變焦，音訊也能變焦。P40 Pro、P40 Pro+可對周圍聲音精準定位，隨著變焦時鏡頭拉近放大遠處的聲音。

P40系列採用麒麟990 5G SoC旗艦晶片，處理器和基帶合二為一。P40 Pro、P40 Pro+搭載90Hz螢幕，帶來可被眼睛感知的流暢度，升級的圖像渲染引擎推動90fps遊戲滿幀運行。支援更全面的5G頻段。P40系列支援 160MHz Wi-Fi 6 Plus，空口速率理論值最高可達2.4Gbps。P40 Pro+還支持40W無線充電。高效散熱可作為P40系列效能的後盾，其中P40 Pro+更採用四重混動石墨烯液冷散熱。

EMUI 10.1作業系統帶來更豐富、智慧的全場景體驗。暢連通話支援在多種設備間撥打，即便在網路信號弱或低光源條件下，也能保持畫面清晰。獨有的螢幕共享功能，在視訊通話中可分享手機螢幕。Huawei Share可實現與手機、PC、平板等設備間快速傳輸。並可觸碰希望連接的設備，帶來有趣體驗：一碰傳音，將音樂接續到音箱播放；一碰投影，把手機螢幕共享到智慧螢幕；一碰聯網，手機接入路由器Wi-Fi。多螢幕協同將手機融入PC，帶來沉浸式辦公新體驗。輕輕一碰，手機連接到PC，在PC上接聽撥打手機視訊通話，無需拿起手機，通話更輕鬆。同時，點擊手機視窗中的文件或網頁連結，可直接用PC應用開啟，大螢幕瀏覽，編輯更高效。

此外，還為全球消費者帶來了更具活力的HUAWEI WATCH GT 2e，以及與時尚眼鏡品牌 GENTLE MONSTER 聯合設計的智慧眼鏡 HUAWEI X GENTLE MONSTER EYEWEAR 春夏新款。HUAWEI Sound X將DEVIALET（帝瓦雷）和華為的極致科技帶給消費者，峰值144Watts被注入小巧機身中，意味著無線Hi-End時代的降臨。華為同時推出HUAWEI P40 Pro限量套裝，內含一支零度白手機及粉色漸變的霞影紗星鑽保護殼。

HUAWEI P40系列即將在全球市場陸續上市。HUAWEI P40售價為799歐元(8G8+128GB)， HUAWEI P40 Pro為 999歐元(8GB+256GB)，HUAWEI P40 Pro+為 1,399歐元(8GB+512GB)。

(中時電子報)