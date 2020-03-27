路透測算：人民幣中間價料開在7.0531元附近 12:262020/03/27 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 人民幣兌美元中間價27日預計會開在7.0531元附近。（圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透27日據大陸外匯交易中心公布的人民幣匯率形成機制測算，人民幣兌美元中間價27日預計會開在7.0531元附近，較上日昇值約161點。 (旺報 ) #人民幣 #路透 #匯率 #日昇 #機制 也許您會感興趣 推薦閱讀 匯率期貨暨選擇權趨勢專欄－避險當道 日圓逢低承接 04:102020/03/23 證券．權證 興櫃股票訊息面暫停交易機制今日起實施 09:112020/03/23 財經 路透預估：人民幣中間價料開在7.0985元 09:112020/03/23 財經 路透獨家：疫情爆發前 川普調離美駐陸疾控官員 17:552020/03/23 兩岸 人民幣中間價跌59點 10:192020/03/24 財經 路透測算：人民幣中間價料開在7.0735元 10:022020/03/25 兩岸 三因素支撐 人民幣匯率將逐漸回升 10:042020/03/25 兩岸 人民幣中間價升值257基點 10:112020/03/25 財經 靠3招躲過公主號染疫！陳日昇曝隔離防護措施 16:282020/03/25 生活 穩定匯價 人行在港發100億元央票 04:092020/03/27 全球財經 兩岸熱門新聞 陸新冠肺炎新增確診55例 死亡5人 - 兩岸 - 工商 隔離飯店床單竟有「體毛和血漬」餐點全發霉 官方：大家先忍忍 - 兩岸 影〉快逃！乘客疑染新冠病毒 印度航班機師跳窗 - 兩岸 大陸28日起暫停所有外國人入境 持居留許可或簽證也禁入 - 兩岸 - 旺報 川普簽署台北法案 陸外交部：堅決反對 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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