大陸復旦大學聯合國與國際組織研究中心主任張貴洪27日在陸媒《環球時報》撰文表示，廿國集團（G20）領導人26日舉行應對新冠肺炎疫情的視訊特別峰會。開創了G20史上多個第一：第一次舉行領導人臨時特別峰會；第一次通過視訊方式舉行會議；第一次討論非金融經濟領域問題；第一次邀請集團外若干國家領導人出席會議；主席國沙烏地阿拉伯第一次舉行正式峰會前的特別峰會。這也是專門應對新冠疫情的第一次重大國際會議，「戰時峰會」意義非凡。

張貴洪指出，病毒無國界，疫情是我們共同的敵人，團結合作是應對此次全球疫情的唯一路徑。遺憾的是，疫情發生後，國際社會未能有效築起防止疫情蔓延的大壩。對病毒的輕視、行動的遲緩、政策的滯後，加上各國各自為戰，國際合作乏力，在預防疫情蔓延上成效有限。

文章稱，經過20年的發展，G20已從應對國際金融危機的臨時性機制演變為全球經濟合作的主要平台。G20原有的靈活性、有效性和經濟性等特點決定了可能在全球抗疫合作中發揮某些獨特作用。

張貴洪指，一是政治共識和引領合作。作為世界主要發達和新興經濟體組成的多邊機制，G20可發揮其優勢和資源，透過宏觀政策的調整和協調，引領服務於抗疫和應對危機的經濟合作。

二是大國協調和示範作用。G20成員國政府一方面有責任盡最大的努力在國內控制疫情，另一方面有義務分享防疫資訊、技術和經驗，超越國家利益，從人道主義和人類安全的高度採取相關政策和行動，從而為眾多中小國家樹立標竿。

三是統籌資源和協同治理。如何一方面盡快遏制疫情擴散，另方面避免世界經濟陷入衰退和危機；一方面應對短期人類健康危機，另方面實現長效公共衛生治理；一方面尊重各國抗疫自主性，另方面避免疫情政治化而導致地緣政治對抗。這些都需要統籌協調，取長補短，形成合力，協同作戰。

四是支持世衛（WHO）的主導作用。G20與WHO在全球抗疫中可以優勢互補。G20要加強對WHO的政治和財政支持，WHO則為G20的全球協調提供更多的專業指導意見。

五是幫助經濟困難和衛生條件薄弱國家進行抗疫。G20作為世界主要經濟體，有能力和責任提供適當援助和支持，幫助這些國家應對疫情。

張貴洪強調，為有效發揮這些作用，一方面要藉助G20在全球金融和經濟治理中已形成的機制，另一方面，應創設應對全球衛生和健康危機的新型機制，如成員國外長和衛生部長工作機制，與WHO等國際組織間合作機制。統籌協調這些國際組織，發揮綜合和協同作用，應成為全球抗疫合作的重要組成部分。

(中時 )