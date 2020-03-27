近日頻頻傳出有居家隔離者在外趴趴走，對此，行政院長蘇貞昌今赴立院接受總質詢前怒嗆，要居家檢疫的人要自愛，要知道自己的責任，不要害了自己、害了家人、害了社區、害了國人同胞，不要做害群之馬，一顆老鼠屎。
為防止新冠肺炎疫情擴散，這段時間被要求居家檢疫人數累計已逾8萬人，執行居家隔離者也超過2千人，但傳出有數百人違反居家檢疫規定，出外趴趴走。
對此，蘇貞昌今天表示，現在政府一方面要防疫，也要防堵減災，務請國人同胞，尤其是居家檢疫的人，要知道自己的責任，不要害了自己、害了家人、害了社區、害了國人同胞，也不要增加社會的負擔，一定要自愛，千萬不要做害群之馬，一顆老鼠屎。
蘇貞昌也特別說文解字，形容什麼叫「紓困」。他說，目前紓困振興也是同時進行，大家都看得到，方方面面，「困的人我們都要紓」，這就是紓困；並且要有各種辦法，設法雨露均霑，每個部會也都有辦法，部會首長也用網路和懶人包，請大家注意看，希望能立竿見影。
(中時 )
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