中華車擬不配發股利 股東會6月24日召開 10:052020/03/27 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華汽車（2204）108年度盈餘分配案，董事會決議擬不配發股利，今年股東會將於6月24日召開，股票停止過戶日從4月26日至6月24日。 (工商 ) #中華車 #擬不 #配發股利 #股東會 #召開 也許您會感興趣 推薦閱讀 觀念平台－論股東會召集程序的瑕疵 04:102020/03/23 產業特刊 合庫金每股配發1.15元 殖利率登高 01:192020/03/24 金融．稅務 3月車市銷量大增 催升汽車類股 12:332020/03/24 財經 「蘋果西打」製造商去年又虧損 6月股東會受關注 23:272020/03/24 財經 百德機械去年每股虧損2.23元 不配發股利 19:302020/03/25 財經 金管會：避免群聚風險 股東會指引 三招應變 04:092020/03/26 財經要聞 觀念平台－從文曄本次股東會議案 談符合公司治理的籌資決策 04:102020/03/26 產業特刊 《業績-造紙》華紙去年每股虧0.22元，不配發股利 14:492020/03/26 財經 股東會逾百人 顧立雄：先減少工作人員 18:592020/03/26 財經 統一實去年每股賺0.34元 不配發股利 21:592020/03/26 財經 財經熱門新聞 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 頭一遭！凱撒、雲朗、老爺聯手 跨品牌撒上億救市 - 財經 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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