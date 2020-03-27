虹堡（5258）公布去年財報數字，合併營收35.76億元，年成長53.65％，營業毛利9.77億元，合併毛利率27.31％，稅後淨利1,722萬元，EPS 0.19元，順利由虧轉盈；此外，公司董事會決議擬買回1,500張庫藏股。

虹堡表示，去年營收成長主因受惠產品在全球主要市場知名度提升、市占率提高。另外，公司將持續推出雲端服務產品及新型多功能Android支付終端機產品，將扮演業績成長的新動力。

虹堡去年透過降低產品成本、提升產品競爭力，帶動營業毛利金額達到新高點。惟中東地區客戶，目前仍受到匯款管道受阻影響，去年上半年度提列信用減損損失3.1億元，信用減損已全數提列完畢。

以銷售地區而言，虹堡去年全年累計營收占比，以東北亞23％最高，其次是中南美洲17％，歐洲占16％，東南亞占15％，台灣占 12％，北美占11％。

由於虹堡近年來持續開發新國家及區域市場，已有效減少銷售區域集中的風險，對國內市場而言，成功爭取到包括自助加油站、停車場自助繳費機及大型醫療院所自助繳費機等標案及對接國內多元支付的熱潮，在併機議題上持續開發新專案，更爭取到知名量販超市多卡合一商機。

展望未來，虹堡今年營收成長的動能仍將以東北亞及歐美地區為主，雖然新肺疫情尚不穩定，惟目前對訂單影響不大。少數地區因當地政府實施管制措施造成貨運遲滯，但影響時間並不長。若全球疫情能逐漸受到控制，公司對今年營運仍保持審慎樂觀態度 。

(工商 )