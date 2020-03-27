高雄巿長韓國瑜26日與農會餐敘，卻遭質疑密宴幹部，並形容與反制罷韓有關。高巿府27日回應「不應萬事扯罷免」，韓國瑜昨天是為農漁民拼市政，拼疫情紓困。

高雄市府日前買單宴請農漁會幹部百人餐會，遭質疑似乎想透過固樁農漁會系統來反制罷韓。對此，臉書社團「高雄歹過日」今早以「市府只准密會宴客，不准百姓罷韓？」為題，發文痛批「好大的官威啊」！質問「罷韓總部2月份疫情尚未緊張時開放空間人來人往說怕防疫漏洞，現在疫情緊張時刻你還密會宴客」？

高巿府也趕緊澄清表示，因應疫情外銷通路衝擊，巿長韓國瑜關懷農漁民基層紓困措施座談與餐敘，聽取基層農漁民幹部心聲，並宣導農漁民紓困貸款，外銷達標獎勵辦法，並預先設法媒合國內農漁產品上架通路，以保障農漁民權益，穩定產品價格。

因為疫情會衝擊外銷，今年又預估可能盛產豐收，如果不預先媒合國內通路加強行銷與紓困，勢必會衝擊市場價格。

(中時電子報)