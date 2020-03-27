行政院長蘇貞昌27日赴立法院備詢。（姚志平攝）

一對英國情侶在台灣居家隔離檢疫，卻向BBC投訴，抱怨檢疫中心像監獄，引發台灣網友不滿，到BBC臉書稱報導不實。行政院長蘇貞昌27日赴立法院備詢前受訪表示，英國情侶可能是一時情緒，講的話並非事實，台灣防疫做得好受到全世界肯定，報導媒體也已經刪除相關報導。

外交部昨也公布相關照片顯示，房間不如陳述的那麼差。我指揮官陳時中更強調，沒有虧待人。

(中時 )