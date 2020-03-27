英情侶怨在台隔離如住監獄 蘇說話了 13:392020/03/27 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌回應英國情侶抱怨在台隔離如住監獄一事。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌27日赴立法院備詢。（姚志平攝） 一對英國情侶在台灣居家隔離檢疫，卻向BBC投訴，抱怨檢疫中心像監獄，引發台灣網友不滿，到BBC臉書稱報導不實。行政院長蘇貞昌27日赴立法院備詢前受訪表示，英國情侶可能是一時情緒，講的話並非事實，台灣防疫做得好受到全世界肯定，報導媒體也已經刪除相關報導。 外交部昨也公布相關照片顯示，房間不如陳述的那麼差。我指揮官陳時中更強調，沒有虧待人。 (中時 ) #情侶 #英國 #情緒 #報導 #監獄 也許您會感興趣 推薦閱讀 雪上加霜！38人確診 紐約監獄新冠大爆發 00:022020/03/24 國際 美國8州封閉 1／3人口被禁足 01:202020/03/24 國際大事 西班牙疫情升溫 馬德里「冰宮」充當臨時停屍間 18:392020/03/24 國際 辱罵、騷擾和暴力：疫情中美國華人面臨雙重危險 19:522020/03/24 國際 疫區日記：走出武漢（上） 04:092020/03/25 兩岸藝文 女友吵架後幫買飯 他開便當崩潰：綠爆了 08:222020/03/25 日常 巴西黑幫抗疫「夜間封城」 嗆：政府不做正確的事，我們上 15:462020/03/25 國際 英情侶來台隔離嫌像坐牢 「這東西」被批評全台灣都火大了 20:512020/03/26 生活 英國招募抗疫義工 每秒5人報名 21:392020/03/26 國際 英國會休會 50萬人搶當抗疫義工 04:102020/03/27 國際大事 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調終出爐！高雄市民選擇太嚇人... - 政治 民調驚人 網：2022台北市長應該就他了 - 政治 宣布3月底後… 韓國瑜：雖不捨但是一個新開始 - 新聞 吳斯懷若被拔 名嘴爆：最終頂替的居然是「他」 - 政治 綠罷韓民調出爐 陳揮文說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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