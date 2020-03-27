美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至3月21日）美國初次請領失業救濟金人數較前一周暴增300.1萬人，總計達到328.3萬人，創下歷史新高記錄，並遠超出市場預期的170萬人。上周初次請領失業救濟金人數4周均值為99.825萬人，較前一周增加76.575萬人。截至3月14日止當周，美國續領失業救濟人數較前一周增加10.1萬人，為180.3萬人。美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）表示，這只是短期數據，反映的僅是提出經濟激勵方案前的情況，政府將保護這些人。

2.美國去年第四季國內生產毛額（GDP）季增年率終值為2.1%，符合先前公布的初值與市場預期。

3.美國初次請領失業救濟金人數飆升，使美國政府與聯準會將推出更多激勵措施的預期升高，周四美元全面走跌。歐元兌美元大漲1.42%，報1.1034美元。美元兌日圓跌1.57%，報109.44日圓。英鎊兌美元飆漲2.43%，報1.2174美元，澳元兌美元漲2%，報0.6077美元。

4.新冠肺炎疫情將打擊原油需求的擔憂持續籠罩，周四紐約5月期油大跌1.89美元或7.7%，收在每桶22.60美元。倫敦布蘭特5月期油收跌1.05美元或3.8%，為每桶26.34美元。

5.受美元走軟影響，周四紐約4月期金收漲17.8美元或1.1%，報每盎斯1651.20美元。

6.美國商務部公布，2月商品貿易逆差初值為599億美元，較1月逆差659億美元縮小，並小於市場預期的逆差634億美元。進口額減少2.6%，為1964.31億美元。出口額成長0.5%，為1365.46億美元。

(時報資訊)