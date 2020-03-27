利機(3444)去年獲利報喜，稅後盈餘年增76%，且去年第四季以及全年毛利率均刷新歷史新紀錄，今股價跳空開高，漲幅一度逾6.8%，成功站上30元大關，股價最高達31.85元。

利機2019年第四季單季稅後盈餘2813萬元，季成長9%，年成長99%，單季每股純益為0.72元；累計2019年度全年稅後盈餘1.04億元，年增76%，獲利成長力道驚人。

就營業毛利來看，利機2019年單季合併毛利6,941萬元，年成長22%，單季毛利率33%，創歷史新高，累計2019全年合併毛利2.47億，年成長17%，單季及全年毛利率為33%及31%，雙雙刷新歷史新紀錄。

利機今年仍持續開發新代理及研發自有產品，去年加入代理銷售的散熱片及OLED發光材料雙雙奏捷，雖僅佔營收5~7%，不過未來成長可期，預估今年仍維持倍數成長；自有產品相關量產計畫也持續進行，若新型冠狀病毒疫情得以緩和，預計今年有望開出產能。

另外，利機董事會亦決議，訂定6月16日召開股東常會，會中除報告及承認108年各項營運決算表冊外，亦將承認去年盈餘分配案，停止過戶期間為109年4月18日至6月16日。

(時報資訊)