歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）於布魯塞爾時間26日在歐盟領導人視訊會議上表示，歐盟的首要任務是保持邊境開放以便商品流通，同時尋找抗擊新冠肺炎的疫苗。

米歇爾表示，當務之急是減少人們的非必要外出，同時確保商品流通，這一點非常重要，目的是避免短缺，並儘可能地保護單一市場；在國際層面，歐盟也將致力於盡快研發出所需的疫苗並投產。

(旺報 )