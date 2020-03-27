歐盟：首要任務是保證商品流通和疫苗研發 12:192020/03/27 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐盟。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）於布魯塞爾時間26日在歐盟領導人視訊會議上表示，歐盟的首要任務是保持邊境開放以便商品流通，同時尋找抗擊新冠肺炎的疫苗。 米歇爾表示，當務之急是減少人們的非必要外出，同時確保商品流通，這一點非常重要，目的是避免短缺，並儘可能地保護單一市場；在國際層面，歐盟也將致力於盡快研發出所需的疫苗並投產。 (旺報 ) #歐盟 #流通 #疫苗 #米歇爾 # 新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 《興櫃股》安特羅腸病毒疫苗三期臨床試驗達標，將送藥證申請 14:492020/03/24 財經 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 中華民國紅十字會捐防疫物資 助新北第一線對抗新冠肺炎 14:152020/03/26 社會 台灣新冠肺炎確診數 張上淳：女高於男 14:562020/03/26 生活 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 美國確診超越大陸！8萬2135例成全球最多！全球確診人數突破50萬 00:302020/03/27 國際 兩岸熱門新聞 陸新冠肺炎新增確診55例 死亡5人 - 兩岸 - 工商 隔離飯店床單竟有「體毛和血漬」餐點全發霉 官方：大家先忍忍 - 兩岸 影〉快逃！乘客疑染新冠病毒 印度航班機師跳窗 - 兩岸 大陸28日起暫停所有外國人入境 持居留許可或簽證也禁入 - 兩岸 - 旺報 川普簽署台北法案 陸外交部：堅決反對 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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