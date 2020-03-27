台北市觀傳局長劉奕霆和北市府副發言人黃瀞瑩今上POP Radio節目，針對北市6大短期紓困措施做介紹，主持人問到台北市長柯文哲，對於防疫政策的規畫，黃瀞瑩指出，柯預估疫情還會持續3個月到半年，如一次把資源用盡不妥，會再規畫中期和長期的紓困計畫；劉奕霆也指出，對於企業市長的原則是先以不要倒閉為主。

台北市25日提出6大短期紓困措施，北市府規畫未來將有中、長期措施，目前都在和相關局處研擬當中，劉奕霆指出，許多大型知名觀光景點，從商圈反應就知道人潮減少很多，尤其是觀光客，除紓困措施外，很多業者來反應盼能有更多措施，在北市能力範圍內做更多紓困方案，除了6大措施，未來還會針對其他行業提出更多措施。

劉奕霆還說，市長對於現在企業主要的補救原則是，「不要讓他們倒閉」，因企業倒閉會面臨更多問題，像是失業，市長在短期的紓困方案盼能給企業強心針，先救活讓他還有呼吸，再用其他方式治療。

劉奕霆也指出，面對居家檢疫，許多民眾還是不了解，網站上也會有檢疫旅館的SOP，其實也可作為民眾居家簡易的標準，像是垃圾的部分，大樓的部分現在狀況是通知衛生環保單位做處理，但一般民眾卻還不知道如何處理，都可上網下載手冊參考。

主持人黃暐瀚提到，居家檢疫恐成為防疫破口，且檢疫人數不斷增加，劉奕霆指出，目前防疫旅館有320間房，其實入住率都是爆滿，而入境限制後，這樣的房間數也是足夠的，大多數人會選擇在家居家檢疫。

(中時 )