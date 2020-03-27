辛龍為了搶救劉真病情，據悉花了近千萬元醫療費，因此爆發財務危機，這也讓外界好奇辛龍中的上億樂透獎金是否已耗盡？對此資深藝人曹西平痛斥：「外人太多管閒事，藝人有沒有錢關你們什麼屁事」？

辛龍之前傳出樂透中1.2億元鉅額獎金，不過獎金分給愛妻，加上預存小孩教育基金、捐款行善，其實「很快就花光」，也引起外界議論，對此曹西平怒斥很多人嘴巴都很爛，管別人家事情也管太多，究竟藝人有沒有錢關外界什麼事？有必要每件事都要跟大家報告嗎？就算說了網友也只會酸言酸語，不瞭解人家就裝熟胡言亂語，看了讓人覺得不舒服，也呼籲酸民不要雪上加霜，讓辛龍好好把後事辦完，讓生活歸於平靜比較重要。

對此網友也紛紛回應：「無聊的酸民，整天鬼扯，人家發生了遺憾的事情，543一堆」、「就是一堆爛嘴巴，才會自以為很懂什麼但其實都只看表面」、「那些網友真的心腸很不好，連這種也要嘴 小心會有報應的」。

(中時電子報)