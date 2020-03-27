韓國瑜出任高雄市長後，燈亮、路平、水溝通一直都是他在高雄的重要政績，但卻有高雄當地里長表示，韓國瑜在路平這部分實際上並不及格！直呼「膨風水雞刣無肉、潮水退了就知道！」怒批要罷免韓國瑜。

高雄里長莊晉勳臉書。

高雄三川里里長莊晉勳在臉書上表示，韓國瑜市長最愛說的高雄中華路，近來竟又在路上出現天坑！更痛批高雄市民在2019年全年度，透過1999反應道路不平高達17394件，足足比2018年還多了一萬多件！怒嗆高雄在韓國瑜團隊的執政下，根本變成了萬坑之都！

但里長這篇文章引來網友討論，有的網友認為這只是一個個案，比起陳菊時代的「5000天坑」，根本沒甚麼！表示「這個地層下陷應該不是這一兩年才發生的」、「我比較想知道照片的時間，還有是不是連日大雨，造成地基沖刷流失」、「陳菊時間的狀況呀也很多，如果才一個小坑洞就怪韓市長那就很扯」、「真難得，終於在耐心仔細的尋找下，出現了『1個』」。

(中時電子報)