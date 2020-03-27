70歲「喜劇之王」志村健日前驚爆確診罹患新冠肺炎，還有消息指出他病況危急，已裝上葉克膜。昨(26日)公司對外宣布，志村健將退出本來4月開拍的新片《電影之神》，對劇組深感抱歉，而這原本是出道48年的志村健首度接拍的電影，如今引退，粉絲也感到很可惜。

志村健先前宣布確認罹患新冠肺炎，造成演藝圈大恐慌，日媒報導，志村健有長年飲酒、吸菸習慣，且平時愛帶後輩上出入混雜的酒店，恐是患病來源。日媒《電影.com》報導，志村健所屬公司IZAWA OFFICE昨宣布志村健確認退出《電影之神》拍攝，社長井澤健表示，志村健本來對這部演藝生涯首拍的電影十分期待，未料遇病魔攪局，「志村和我都深感抱歉，最後決定辭退」。

據知，《電影之神》是改編自原田舞葉同名小說，內容主要描述作者的家庭經驗，出道48年的志村健選擇這部作品為電影處女作別具意義，1月就開始讀劇本，上月底也參加了劇組的祈願儀式，無奈重病纏身，只好忍痛退出。

(中時電子報)