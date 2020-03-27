日前國民黨主席江啟臣表示，黨籍不分區立委若損及黨形象將註銷提名，今天稍早他受訪時更點名吳斯懷要注意負面聲量問題，稍後江啟臣前往國民黨立法院黨團今日上午召開的黨團大會受訪時，也表示民代問政時要注意社會反應和媒體報導情形，因為這會影響政黨形象，請每位委員更謹慎，注意適當調整。

對於任命羅智強當革命實踐研究院院長，江啟臣表示每個人事都是從功能面考量，羅當過總統府發言人、總統府副秘書長，如今是台北市議員，對黨付出多、能言敢言，所以請他當，把他論述和培養青年經驗發揮。

外傳黃復興黨部人事精減？江啟臣表示，最近媒體大部分相關報導都不屬實，對黃復興主管的任命安排，有些是個人意願我們尊重，但對一些表現好的當然希望他們留下，絕非一刀切。至於當黨主席怎麼籌財源？他表示先節流，之後再開源，把效益極大化。

稍後黨團會議結束，吳斯懷步出會場被媒體詢問此事時並未多談，只說了謝謝。 另一位藍委李德維則透露，會上主要討論修憲問題，馬上將於稍後黨團召開的記者會對外公布黨團主張。

(中時 )