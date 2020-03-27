補蛋技術讓寶寶、媽媽都安心！動物園裡照養了各種卵生動物，動物媽媽把蛋生下來以後，遇上許多狀況都可能造成蛋的損傷或破裂，胚胎因而無法正常的發育，保育員會依照蛋的損壞程度進行評估，並透過「補蛋」技術，讓「蛋兒」有機會維持生命發展的契機，動物園有多名「見證龜」，就是因為運用了「補蛋」技術，有些還利用指甲油呢，讓牠們可以順利孵化，並負責把遺傳多樣性延續下去。

經過修補的蛋已開始發育（戴為愚提供）。（台北市立動物園提供）

當年協助進行龜蛋人工孵化、偏偏遇上蛋殼破損事件的保育員，急中生智將目光所及的膠帶，拿來黏在破掉的蛋殼上，沒想到胚胎很賞臉的繼續在蛋殼裡面發育、並安全孵化，意外開啟了保育員對於「蛋殼修補技術」的學習、研發和精進。經過多年的努力，損壞蛋的孵化率也逐步提高到30-50%。

以石臘膜或高級人工皮貼覆蛋殼（戴為愚提供）。（台北市立動物園提供）

另動物園裡有ㄧ些迷糊的動物媽媽，例如其中一隻緬甸星龜媽媽，總把蛋以「四處亂撒」的方式產下，而不產在洞穴內，散落各地的蛋，很容易被踩壞，也無法順利孵化出寶寶。保育員為此祭出了「補蛋技術」，仔細修補破損的蛋殼後，讓胚胎能持續正常發育，而當龜寶寶破殼而出的那一刻，不僅讓保育員充滿了驚喜與欣慰，也驗證生命是多麼有韌性的。

針對蛋的損傷，保育員會先評估受損程度、並進行級別分類（戴為愚提供）。（台北市立動物園提供）

蛋的修補主要就是將破損處完整覆蓋，避免水分過度散失或微生物入侵，讓胚胎有機會繼續健康成長。針對蛋的損傷，保育員會先評估受損程度、並進行級別分類：等級1、蛋殼完整只有表面出現裂痕。等級2、蛋殼破損，內層卵膜完整。等級3、蛋殼與卵膜皆受損，蛋液已溢出。

蛋殼完整只有表面出現裂痕可以用無毒的指甲油，將裂縫填好填滿。（台北市立動物園提供）

等級1的修補方式就是在裂縫處塗上無毒的指甲油，將裂縫填好填滿。等級2到3的方法，一種是在破損處以石臘膜或高級人工皮貼覆，再以熱熔槍沿著破損處周圍加熱，讓石臘膜黏合在蛋殼上。最後一種則是採「回收蛋殼再利用」，將回收蛋殼清洗乾淨並消毒後，配合無毒指甲油貼於破損處，才算大功告成。

補蛋的程序作業複雜，需要工作人員高度的細心和用心，當保育員看到修補過的蛋在燈光下，胚胎還能持續發育，總有說不出的開心和成就感，這樣的技術更為瀕危的卵生動物帶來新生命與希望。

回收的蛋殼經過消毒後，可用於修補其他的蛋。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)