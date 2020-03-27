美利達（9914）去年EPS達8.37元、年增46.33％，獲利表現亮眼，每股將配息4.2元！近日股價在跌深反彈下，27日早盤再度爆量漲停116元、大漲了10.5元，成交量約達2,000張，目前還有約500張買單高掛。

美利達公布2019年財報，集團合併營收280.24億元、年增逾8％；稅後淨利25.01億元，EPS達8.37元、年增46.33％。美利達同時公布自結2月淨利0.75億元，單月EPS 0.25元。

美利達表示，大陸廠復工率已逾九成，內銷市場逐步回溫；台灣廠3月依出口訂單排製量產電動自行車與自行車，達成率均逾100％以上；第二季出口新車款訂單並無調整，也將如期投產，營運一切正常。

美利達集團今年前二月合併營收33.6億元，年減10.32％。美利達持續看好電動自行車（E-Bike）的發展趨勢，2月E-Bike銷售量年增率高達74％；今年前二月E-Bike產銷量已超越2019年第一季的表現，對於今年E-Bike外銷成績依舊樂觀。

(工商 )