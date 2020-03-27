全球最大家用縫紉機廠伸興工業26日董事會決議實施庫藏股，今(27)日起至5月26日，預計買回1,200張股票，每股買回價格區間90～110元，未來5年將1次或分次轉讓給員工。不過今日股價小漲0.5元而以119.5元開出，最高曾達121.0元，隨後拉回，目前呈現上漲格局。

近兩週台股呈跌多漲少，伸興昨日雖上漲1.5元而以119.0元收盤，仍擔憂未來股價走跌，昨日董事會決議為自家股票護盤，預計27日起至5月26日實施庫藏股，預計買回1,200張自家股票，每股買回價格區間90.0～110.0元，佔已發行股份1.98％。為激勵員工士氣，提高經營績效，伸興昨日董事會還訂定庫藏股轉讓給員工辦法，預計5年內，1次或分次轉讓給員工。

伸興今年銷售目標訂為305萬台，比去年300萬台略增，合併營收也可望優於去年。法人依據伸興去年EPS為11.16元推估，今年至少賺一個資本額。

(工商 )