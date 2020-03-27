新冠肺炎疫情肆虐全球，不少地方都出現醫療物資短缺的情況，為因應這樣的情況，美國職棒大聯盟的球員製造商便臨機一動，將原本要拿來製作球衣的原物料，改生產口罩分送給美國東北部的醫療人員，而首批原物料是使用紐約洋基與費城費城人的招牌條紋布料！

（圖／翻攝自推特）

綜合外媒報導，大聯盟球衣廠商「Fanatics」已將位於賓夕凡尼亞州伊斯頓一處的工廠臨時改建成醫療物資工廠，將生產口罩、醫師袍給對抗新冠肺炎的醫療人員，而這些醫療物資所使用的材料就是原本拿來製作大聯盟球員的聚酯網眼織物，而首批停止生產的就是洋基與費城人的球衣。

「Fanatics」創辦人魯賓（Michael Rubin）表示，工廠擁有大量的面料，這些正是球員穿的，我們只是在把這些物料拿來做成口罩、醫師袍，獻給那些正在辛苦與病毒抗戰的人們。

（圖／翻攝自推特）

魯賓提到，他們上週與賓州當地醫院合作，開發出這款新型口罩，而首批生產出來的物資將先運往賓夕法尼亞州緊急事務管理局；另外，魯賓強調，這款口罩提供了基本的保護，雖然能使用，但醫療人員進手術房動刀時不被允許配戴。

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(中時電子報)