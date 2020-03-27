《商情》美元走軟，支撐周四紐約期金漲逾1％ 10:002020/03/27 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元走軟，支撐周四紐約期金漲逾1%；因美國初請失業金人數升至328萬人，創紀錄高點，顯示冠狀病毒疫情嚴重衝擊美國經濟，進而打壓美元兌一籃子貨幣跌至1周低點，提振美元計價之金屬走勢，推升期金漲逾1%。 終場4月黃金漲17.8美元，報每盎司1651.2美元，5月白銀跌0.19美元，報每盎司14.68美元，4月白金跌8.4美元，報每盎司737.1美元，6月鈀金跌21.5美元，報每盎司2226.1美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #期金 #漲逾 #走軟 #支撐 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》買盤進場，支撐上周五紐約期金走升 10:002020/03/23 財經 台積電絕地反攻 台股狂漲逾300點 站回9200點 09:012020/03/24 財經 《商情》空頭回補，激勵周一紐約期金漲5.6％ 10:002020/03/24 財經 美股暴彈2千點 台股開盤強漲逾300點 站回9600點 09:012020/03/25 財經 《商情》買盤進場，激勵周二紐約期金大漲6％ 09:432020/03/25 財經 《商情》船舶需求不佳，打壓周二波羅的海BDI指數走軟 10:002020/03/25 財經 陸股開高震盪 深成指午盤漲逾2％ 11:532020/03/25 財經 騰訊Switch遊戲獲得版號 股價漲逾3％ 15:022020/03/25 財經 陸股開高走高 深成指收盤漲逾3％ 16:072020/03/25 財經 美股開高走高連3日紅盤 三大指漲逾5％ 09:362020/03/27 財經 財經熱門新聞 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 慌了…川普喊復活節復工！美媒驚爆醜惡內幕 - 財經 台股彈千點 散戶切心退場 - 財經要聞 - 工商時報 【台股買點在這5】多做功課緩投資 算利教官：先穩定現金流 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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