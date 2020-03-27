美元走軟，支撐周四紐約期金漲逾1%；因美國初請失業金人數升至328萬人，創紀錄高點，顯示冠狀病毒疫情嚴重衝擊美國經濟，進而打壓美元兌一籃子貨幣跌至1周低點，提振美元計價之金屬走勢，推升期金漲逾1%。

終場4月黃金漲17.8美元，報每盎司1651.2美元，5月白銀跌0.19美元，報每盎司14.68美元，4月白金跌8.4美元，報每盎司737.1美元，6月鈀金跌21.5美元，報每盎司2226.1美元。(商品行情網)

(時報資訊)