這下子大陸CBA復賽又要碰上嚴苛考驗了！大陸國民移民管理局27日正式公告，從28日凌晨0點起，暫時停止外國人持有效來華簽證或居留許可入境，代表包含林書豪的北京首鋼總教練雅尼斯在內的26名「外援」，恐怕短期間沒法回大陸了。

畢竟CBA重新開打的日子一延再延，原本傳出4月1日復賽，後來又變4月15日，最後延到5月1日才有可能重新開打，如今又加上洋教練、洋將暫時無法回到大陸的窘境，對於部分球隊來說，當前只剩全本土可打，根本毫無公平性可言。

目前還沒回大陸的外援包含：北京教練雅尼斯與漢密爾頓、廣東布魯克斯、新疆克拉克、史托克斯與費爾德、遼寧史蒂芬森與巴斯、山東哈德森與梅斯、廣廈威爾斯、吉林霍爾曼、青島亞當斯與約翰遜、山西富蘭克林與莫蘭德、浙江鄧蒙與蘭茲柏格、福建教練凱撒與康寧漢姆、江蘇教練貝西諾維奇與拉杜利察、四川福特森與漢斯布魯、廣州教練德魯與尼克爾森。

如此一來，只有北控、深圳、同曦、上海、天津與八一6隊人員全數到齊，CBA不可能讓只有5隊擁有完整外援(八一全本土)的情況下重新開打，就算等到大陸重新開放外國人入境，還可能面臨14天居家隔離，CBA趕得上5月1日開打嗎？

(中時 )