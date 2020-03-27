據路透報導，一位熟悉計畫的消息人士在華盛頓26日表示，國際貨幣基金組織（IMF）指導委員會27日將考慮把給貧窮和中等收入國家的500億元（美元，下同）緊急貸款增加一倍，幫助它們應對新冠肺炎疫情。

喬治艾娃表示，經濟萎縮的深度和復甦的速度取決於對疫情的控制以及貨幣和財政政策行動的力度和協調程度；她要求，G20領導人支持IMF將3月初宣布的500億元緊急貸款增加一倍。

喬治艾娃表示，目前正與世界銀行和其他國際金融機構密切合作；她說，支持新興市場和發展中經濟體克服危機衝擊和促進恢復增長非常重要，這些經濟體受到衛生危機、世界經濟突然停滯、資本避險外流等因素的共同衝擊，一些經濟體還面臨大宗商品價格急劇下跌。

她強調，G20領導人已經採取非常規措施來拯救生命和保護本國經濟，但尤為重要的是，向脆弱家庭以及大型和小型企業提供有針對性的財政支持，使其能夠維持下去並迅速復工。

(旺報 )