前高市行政暨國際處長陳瓊華日前爆料，指高雄市長韓國瑜不久前跟幾位台商朋友餐敘，乾了3瓶高梁，「拜託別罷韓」，江啟臣今天接受廣播專訪時，聽聞後大嘆了一口氣，驚訝高喊「三瓶」，後又連聲「太扯了」，「絕對不相信」。

詢及國民黨文傳會日前私下找挺藍的臉書粉絲專業版主與小編，力圖籌組網路作戰部隊，但文傳會表達願提供素材，卻不願承諾出事給予法律支援，連前來開會的車馬費都要自付，江啟臣說，這種官僚文化絕對要改，這也凸顯過去與媒體交往的模式，我同意這絕對要改。

江啟臣說，國民黨面臨媒體問題，尤其又處於絕對弱勢，這道困難的效應立即可見，且不像人事調整後上軌道，財務調整後就可解決，媒體掌握在別人手上，不見得做了什麼就能馬上改變，但可以掌握的是內容，另也要盤點那些媒體管道、通路，可以自主管理或間接影響，也就是還有機會影響與交往。

江啟臣強調，他必須以破釜沉舟心情，該做什麼就往黨的改革與改進，以及社會的期待來執行，不濟毀譽，但要對得起自己的良心與支持者。

(中時 )