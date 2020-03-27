（中龍在環評過程中詳細說明各項物質的用途。圖／中龍鋼鐵提供)

台中高等行政法院於109年03月25日就107年度訴字第225號環境影響評估法事件的行政訴訟宣判結果，中龍鋼鐵公司深表遺憾，並強調該案是依環境影響評估法進行送審，且經台中市環保局召開3次審查會議及1次環評大會審查，是經半數以上出席委員同意審核通過的專業認定，後續將於收到判決書後，再研議處理方向。

中龍表示，在環境影響評估說明書內容中，並無變更鋼鐵產能，對於原環評書件的空氣、水等環境影響承諾亦未變更，而係積極響應政府「搖籃到搖籃」零廢棄的循環經濟政策，增加資源化比例，減少廢棄物，以回應社會大眾對本公司的期待。目前在製程副產物的廠內回收、廠外資源化均有不錯的成果，有關媒體報載中龍公司對氣冷高爐石、水淬高爐石、石膏、轉爐石、脫硫石、鐵銹皮等8項物質的去向與應用記載不明，與事實不符，上述物質在本公司之工廠登記、廢清書上均已登載為產品，自屬合法。目前在各項營建工程皆廣泛使用，相關實際用途如下說明。

中龍說，水淬高爐石做成爐石粉後，可取代水泥，加入混凝土能提升建築的強度及耐久性，兼具減少碳排放的效益，已廣泛應用，例如台北101大樓、高雄85大樓等重大工程都有使用，皆展現其優異的性能。氣冷高爐石用於相關建築物基礎與結構體、橋梁、消波塊等混凝土工程等。以氣冷高爐石取代天然砂石製成的混凝土護坡塊，經多次汛期沖刷考驗，能展現出良好的成效。轉爐石相較天然砂石具有硬度較高與磨耗率低等特性，主要應用在土木工程興建、混凝土瀝青AC骨材、水利工程、水泥生料、回填材料甚至土壤改質劑等，其成功案例不計其數。脫硫石 與石灰石成分類似，可替代石灰石做為水泥原料，且具有減碳效果。鐵銹皮 做為煉鐵原料。 中龍於環評與法院審查過程均充份說明各項物質的用途與流向，並承諾進行自主管理，對各項物質的貯存、使用、品質進行控管，確保其能適材適所，響應循環經濟政策，發揮資源最大效用，顯示中龍努力善盡企業社會責任及良好管理之責。

(工商 )