台灣麥當勞又推出全新的雙語讀本了！為引燃親子共讀的熱情，麥當勞攜手《馴龍高手》英國暢銷作家，即日起推出全新雙語讀本「樹冠雙胞胎的荒野探險」，凡購買89元Happy Meal（快樂餐）即可獲得雙語讀本一本，獨家限量、售完為止。

台灣麥當勞長期深耕家庭市場，為鼓勵家長親密陪伴，引導孩子愛上閱讀、快樂成長，持續推出多元主題的讀本，深受家長與孩子喜愛。麥當勞表示，新讀本月月有新書，每月推出不同的荒野動物主題，邀請親子透過共讀，一起探索已絕跡、或瀕臨絕種的稀有動物系列。

3月首本《跟著北極熊探險去》，融合大自然探險與趣味科普知識，揭開北極熊毛色的秘密；硬殼書封呈現精裝書質感，透過新奇的故事與豐富的插畫，讓孩子由淺入深拓展世界觀，更能增進想像力及保育觀念。

為讓「共讀」更有趣，麥當勞特別拍攝一系列名人共讀影片，首波推出愛家型男老爸吳鳳，即日起只要到麥當勞官方Youtube頻道，就可以和吳鳳一起探索北極熊的秘密。接續還有親子教養專家黃瑽寧，以及大自然觀察家黃一峰，針對不同的讀本主題，陪伴家庭一起歡樂共讀。

台灣麥當勞自2014年首次推出鼓勵閱讀計畫，迄今已發行超過360萬冊讀本，深受各界肯定及親子消費者的喜愛！除了鼓勵大人小孩一起樂於閱讀，更希望透過導入國際化的雙語讀本，以多元有趣的主題，鼓勵家長和孩子共讀的時光，以不同角度探索大自然生物的奧妙！ 全台親子共讀大調查 近九成八家長認同共讀有正面助益。

(工商 )