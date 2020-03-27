武漢車站全面消毒 10:162020/03/27 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武漢市消防救援支隊隊員對武漢火車站站台進行全面消毒。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 截至3月26日10時，大陸累計報告確診病例81960例，現有確診病例4471例，境外輸入541例；海外現有確診病例325944例。 24日，湖北武漢消防救援支隊70餘名隊員分成若干組，對武漢火車站候車室、站台、檢票口和售票廳等公共場所進行全方位深度消 (旺報 ) #武漢 #車站 # 新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 武漢市4月8日起恢復武漢機場商業客運航班 18:042020/03/25 兩岸 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 快評》學生受教不能等 不應差別待遇 23:412020/03/25 政治 從「暫停」到「重啟」 武漢逐步恢復交通 11:372020/03/26 兩岸 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 美國確診超越大陸！8萬2135例成全球最多！全球確診人數突破50萬 00:302020/03/27 國際 兩岸熱門新聞 廣東隔離令實施前夕 澳門大批居民、勞工趕過關到珠海 - 兩岸 隔離飯店床單竟有「體毛和血漬」餐點全發霉 官方：大家先忍忍 - 兩岸 大陸28日起暫停所有外國人入境 持居留許可或簽證也禁入 - 兩岸 - 旺報 川普簽署台北法案 陸外交部：堅決反對 - 兩岸 影〉快逃！乘客疑染新冠病毒 印度航班機師跳窗 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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