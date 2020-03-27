截至3月26日10時，大陸累計報告確診病例81960例，現有確診病例4471例，境外輸入541例；海外現有確診病例325944例。

24日，湖北武漢消防救援支隊70餘名隊員分成若干組，對武漢火車站候車室、站台、檢票口和售票廳等公共場所進行全方位深度消

(旺報 )

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