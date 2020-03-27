最大規模自救！新冠肺炎疫情重挫觀光旅遊業，國內凱撒、雲朗及老爺三大飯店集團首度跨品牌攜手合作，將聯手大灑1億元通用券，旗下關係企業共約1萬名員工，平均每人可拿到1萬元，能在三大集團旗下30家飯店住宿使用，創下新冠肺炎爆發後，台灣最大規模的飯店業跨品牌合作。

此次發行的「CLR聯合通用券」取三大飯店集團的品牌名Caesar、LDC、Royal第一個英文字母，除了三飯店集團員工，還擴及各關係企業與眷屬。

三家飯店集團此次宣布發行CLR聯合通用券，也發表「把消費留在台灣」的聯合聲明，三大集團拋開本位主義，齊一心力合作創造藍海，也呼籲觀光產業應同心協力，在跨品牌的飯店間進行消費，可一起力挺台灣觀光。

除三大飯店集團員工，此次三方合作更擴及關係企業，如雲朗背後的台泥、嘉泥，凱撒飯店背後的宏國集團，未來也希望擴大到其他企業及各產業的福委會加入，將國旅的勢力向外擴散，也盼在疫情當頭，能用更多資源扶植國內飯店業。

(中時 )