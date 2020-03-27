勞動部實施「安心就業計畫」，由政府提供部分薪資差額補貼給減班休息勞工。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

新冠肺炎疫情延燒衝擊各行各業，有企業撐不過這波疫情裁員或減薪，勞動部即日起開始受理「安心就業計畫」申請，補貼減班休息勞工投保薪資差額5成，為加強防疫，勞動力發展署桃竹苗分署更主動提供派員進廠說明及收件服務，減輕相關負擔。

桃竹苗分署長賴家仁表示，安心就業計畫規定，因疫情經勞雇雙方協商減少工時，並通報當地勞工行政主管機關後，勞工即可提出申請。補貼金額以勞保投保薪資為計算基礎，假設勞工減班休息日前一年投保薪資平均為最高級距45800元，其減班休息後薪資為基本工資23800元時，薪資差額為22000元，將補貼差額的一半，也就是11000元，最長補貼6個月。

為加強防疫免去民眾奔波辛勞，桃竹苗分署提供進廠說明及收件服務，將主動聯繫目前已通報減班休息企業單位，進場說明計畫規定及收件。另外，分署官網設置「減班休息紓困專區」，各地就業中心也設立服務專櫃，提供民眾相關諮詢及收件。

減班休息勞工除可申請安心就業計畫，也可選擇充電再出發計畫，在減班休息期間參加訓練課程增進技能，依參訓時間領補助津貼，最多1萬8960元，民眾如有相關相關問題，可撥打勞動部免付費專線0800777888。

(中時 )