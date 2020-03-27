「2019年臺灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（簡稱「臺北法案」，TAIPEI Act）於今年3月4日及19日相繼在美國聯邦眾議院及參議院審議通過。川普總統並於美東時間3月26日正式簽署生效。外交部誠摯歡迎與感謝美國行政部門及國會對我國外交空間、國際參與、深化臺美經貿與安全關係，以及對臺灣民主成就的肯定與一致支持。

「臺北法案」由美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）及聯邦眾議員匡希恆(John Curtis, R-UT)分別在參、眾兩院領銜提出，內容包含支持臺美進一步強化雙邊貿易及經濟關係、支持臺灣參與國際組織、美國政府應採取作為支持臺灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係及夥伴關係，以及對於強化與臺灣關係或嚴重損害臺灣安全、繁榮的國家，美國政府也應研議以適當方式提升或改變美國與這些國家的關係。

外交部表示，臺美關係一向緊密友好，近年來在雙方的共同努力下，臺美關係更加堅實穩固，並已全面深化、提升為全球合作夥伴關係。

外交部將持續秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切聯繫溝通。我國也樂願與美國及理念相近國家攜手合作，並肩推動共享的自由民主價值與共同目標，並持續爭取臺灣更寬廣的國際空間。

(中時 )