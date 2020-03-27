劉真22日晚間病逝北榮，追思靈堂27日開放弔唁第三天，上午10點開放進場，辛龍今天上午10點05分左右獨自搭車抵達靈堂，面對媒體，辛龍一下車後，依舊雙手合十，不發一語。

過去劉真過去是民視《舞力全開》客座評審之一，昨（26）日除了節目主持人侯怡君及製作團隊數人現身到靈堂致哀，侯難過說：「不知道該說什麼。」下午李明依、巫啟賢、游鴻明一起到劉真靈堂致意，綜藝大哥胡瓜和老婆丁柔安、女兒小禎、歐弟、小馬一同前往，胡瓜說：「劉真人緣很好，我也認為辛龍經濟應該是沒問題。」

(中時電子報)