華為一口氣三款HUAWEI P40三款5G旗艦機，包括P40、P40 Pro以及P40 Pro+，持續在照相功能上升級，打出全時段全焦段，P40售價為799歐元、P40 Pro為999歐元、P40 Pro+為 1399歐元，將會在全球市場陸續上市。

華為旗艦機持續在照相功能上升級， P40系列融入精密的超感知徠卡影像多攝系統，從三攝、四攝到五攝，使用者可以體驗P40超廣角、廣角、長焦三顆鏡頭之間精密組合，還有P40 Pro全方位增強的超感光電影鏡頭、50倍超感光長焦和3D深感鏡頭，探索超感知徠卡四攝的極致進化，至於P40 Pro+，更是配備雙鏡長焦，可實現10倍純光學變焦、100倍數位變焦的強大能力，超感知徠卡五攝系統。

華為表示，P40全系列標配華為迄今最大的1/1.28英吋感測器，能提供更多的進光量，不僅如此，P40 Pro可實現5倍光學變焦、10倍混合變焦、50倍數位變焦。P40 Pro還在長焦端採用RYYB濾色陣列，增加進光量並提升畫質。P40 Pro+配備100倍雙鏡長焦，獨創10倍多反射潛望式長焦結構，通過5次反射延長光路，光程比上一代提升178%；P40 Pro+為超感知主攝和雙鏡長焦加入OIS光學防手震，實現三重OIS+AIS智慧防手震。

華為P40 Pro、 P40 Pro+全新加入4000萬像素超感光電影鏡頭，擁有1/1.54英吋的超大感光元件、等效18mm的超廣角視野，以及與全片幅單眼相機相同的3：2黃金比例；P40 Pro、P40 Pro+配備前置3200萬像素鏡頭和紅外線景深鏡頭，能準確地將焦點對準臉部，呈現焦外虛化的動人效果，前後置拍攝效果形成獨有的人像風格。

P40系列採用自家麒麟990 5G SoC旗艦晶片，處理器和基帶合二為一，以更小尺寸融入更強大能力，P40 Pro、P40 Pro+搭載90Hz螢幕，P40系列支援160MHz Wi-Fi 6 Plus，空口速率理論值最高可達2.4Gbps，P40 Pro+還支持業界領先的40W無線充電；另外，P40系列可實現AI隔空操作，通過手勢隔空滑動螢幕和截圖；支持紅外線人臉解鎖，全天候都能便捷使用，P40系列擁有AI精彩瞬間功能，只需在照片簿動態照片編輯中輕輕一點，即可通過AI優化轉瞬即逝的精彩。

華為HUAWEI P40系列即將在全球市場陸續上市，HUAWEI P40售價為799歐元(8G8+128GB)、HUAWEI P40 Pro為 999歐元(8GB+256GB)、HUAWEI P40 Pro+為1399歐元(8GB+512GB)。

(時報資訊)