日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）受惠故鄉納稅B2B平台「Furusato 360」效益顯現、費用控管有成，2019年第四季歸屬母公司稅後淨利1.55億元、每股盈餘（EPS）達3.3元，雙創歷史新高。累計全年歸屬母公司稅後淨利1.79億元、每股盈餘3.79元，亦雙創歷史次高。

紅馬董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利1元，盈餘配發率僅約26.39％。以26日收盤價40.4元計算，現金殖利率約2.48％。公司將於6月17日召開股東常會，全面改選董事。

紅馬2019年第四季合併營收登21.21億元次高，季增達63.26％、年增0.67％。毛利率雖降至38.63％的近7季低點，但營益率反升至8.24％新高。歸屬母公司稅後淨利1.55億元、每股盈餘達3.3元，較第三季及前年同期虧損大幅轉盈，雙雙改寫新高。

累計紅馬2019年合併營收登60.57億元次高，年增1.06％，毛利率41.9％、營益率3.34％，毛利率創歷史第3高，本業營運由虧轉盈。歸屬母公司稅後淨利1.79億元、每股盈餘3.79元，亦較前年虧損7.28億元、每股虧損15.39元大幅轉盈，雙創歷史次高。

紅馬表示，去年第四季及全年營運顯著由虧轉盈，且獲利分創歷史新高及次高佳績，主要受惠故鄉納稅B2B平台「Furusato 360」的跨平台推廣效益顯現，帶動手續費收入比重明顯增加，由於手續費收入毛利幾乎等同於淨利，推升毛利率年增1.62個百分點。

同時，紅馬透過組織改造強化體質、加強營業費用控管有成，2019年營業費用率為38.56％，較2018年42.21％減少3.65個百分點，其中推銷費用更年減3個百分點，使整體獲利結構明顯轉佳。

紅馬表示，去年初開始推廣「Furusato 360」故鄉納稅B2B平台業務，陸續與日本電商網站龍頭樂天（Rakuten）、主要故鄉納稅入口網站FURUNAVI等超過10個電商平台合作，隨著合作入口網站數增加，帶動業績同步明顯成長。

在「Furusato 360」跨平台效益持續顯現下，紅馬2020年1～2月自結合併營收16.07億元，較去年同期11.09億元成長達45％，改寫同期新高。稅後淨利1.89億元，較去年同期0.61億元躍增2.1倍，每股盈餘4.01元，遠優於去年同期1.29元。

展望今年，紅馬將持續拓展「Furusato 360」業務，增加自治體簽約滲透率及入口網站刊登數，預期在跨平台效益顯現及手續費收入續增下，故鄉納稅業務可持續成長，挹注營運成長動能。伴手禮業務則受新冠肺炎疫情影響，正慎重評估影響程度與對策，並盡速執行。

同時，紅馬今年將推展地方創生平台「OWL」，連結自治體生鮮業者與日本特色餐廳，提升為消費者餐飲體驗、增加在地小農收入。原Orbi大阪自然體感型教育博物館則改建為日本最大電競賽事場館「REDEE」，3月1日開幕進軍日本電競賽事市場，為營運再添成長動能。

(時報資訊)