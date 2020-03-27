1.台積電(2330)：外資連3日累計買超近5萬張，昨夜ADR漲1.78%，帶動早盤股價漲至286元，收復年線。
2.南亞科(2408)：美光Q2營收超預期，記憶體廠注強心針，今早股價大漲逾9%，以59元開出。
3.欣銓(3264)：外資昨終結連15日賣超，轉買超，今早股價彈升逾3%。
4.中鴻(2014)：內外銷盤價轉跌，中止連3漲，惟外資也終結連三日賣超、轉買超，帶動早盤股價彈升逾3.5%。
5.和泰車(2207)：去年每股盈餘21.55元、擬配息14元，獲利及股利雙創新高，早盤股價躍過月線，收復5百關。
6.和碩(4938)：執行長廖賜政表示Q2營運將大贏Q1，今早股價跳空漲停，一舉攻克10日線、月線，站上60關。
7.凌華(6166)：上季、去年獲利，分創2年、4年高點，外資連9日買超，帶動股價攻上68.7元、達近28月波段高點。
8.嘉威(3557)：108年EPS 3.25元，較107年大幅成長，今日股價跳空漲停鎖死。
9.日電貿(3090)：擬配息3.5元，現金殖利率直逼10%，不理外資持續賣超，早盤股價跳空漲停鎖死。
10.中租-KY(5871)：擬派利5元，金額創歷年新高，股利+大盤走強，今早站回百元。
11.美利達(9914)：去年獲利站上四年新高，近期股價太委屈，早盤持續反攻之路，上漲逾8%。
12.歐買尬(3687)：子公司綠界科技業績利多持續發酵，早盤仍是漲停鎖住。
13.勤凱(4760)：Q1營運看好+客戶拉貨力道強，開高走高，急速漲停。
14.元山(6275)：去年成功轉盈每股賺0.73元，多方振奮，攻高半根漲停板。
15.和大(1536)：今啟動庫藏股護盤，三大法人昨擴大買超1491張，早盤漲逾7%，突破80元。
16.智伸科(4551)：去年EPS改寫新高，延續昨日漲勢，早盤攻漲停。
17.統一證(2855)：去年EPS為1.72元，擬派利1.2元，早盤亮燈漲停，周線失而復得。
18.第一保(2852)：擬配息0.96元，早盤直攻漲停，收復周線。
19.智擎(4162)：安能得獲日新藥上市銷售許可續發酵，今放量衝高5%，呈現連4揚。
20.逸達(6576)：前列腺癌緩試針劑進入審理流程，早盤聞訊大漲6%，觸及40元。
21.強生(4747)：奎寧疫舉成名，激勵早盤跳空漲停，登上逾4年高位。
22.健亞(4130)：奎寧藥廠獲買盤追捧，晨盤強勢攻頂，站上8個月高點。
23.台耀(4746)：開發瑞德西韋朝公斤級邁進，晨盤獲買盤搶進，火速攻漲停。
24.旭富(4119)：近期股價下挫三成，長線買點浮現，帶動早盤急拉漲停。
25.永光(1711)：去年每股盈餘0.66元，2月合併稅前獲利2605萬元，早盤急拉鎖漲停。
(時報資訊)
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