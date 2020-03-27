新冠肺炎疫情狂爆，許多人都會搶去大賣場搶購，重症醫黃軒曝每次看到都膽顫心驚，因為逛賣場恐將超級細菌帶回家，尤其是手推車、冷凍食品的門、散裝食品和包裝好的食品，上面藏的病菌可是超乎想像的多。

一、手推車

進入賣場都會找台手推車，但推車的手柄處沾滿細菌，恐是整個賣場、市場中最髒的工具之一。

如果你去的是：

a.傳統市場

傳統市場的手推車細菌量約是家中浴室門把的361倍，毎平方有73356菌數。

b.百貨超市

百貨的生鮮超市，手推車的把柄約是馬桶沖水按鈕的270倍，毎平方有8112菌數。

c.大賣場

大賣場用手推車把柄，約是你家廚房門把3倍多的病菌，每平方有1006菌數，

以大賣場的推車手柄為例說明：

手推車上約有88%對人體有害格蘭陰性桿菌，依序是格蘭陽性桿菌（6.2%）、格蘭陽性球菌（5%）、芽孢桿菌（0.6%）可見病菌幾乎都在手把上，每個人的手都帶病菌入賣場，挑選貨品了。

二、冷凍食品的門

大賣場最髒的地方就是氣溫最低的地方，冷凍食品的門比手推車更髒，約是手機的1235倍，每平方有33340菌數。也許是冷凍食品，顧客會不斷開關冷凍門來挑選食材，當然也會沾染上許多病菌。

三、散裝的食品

前面提到，採購前每個人都帶著充滿病菌的手入賣場，在挑選過程中，許多人常看一下、摸一下，這動作讓商品的病菌比寵物的碗多了11倍，每平方約3310000菌數。保裝好的食品

四、保裝好的生鮮食品

這應該是許多人沒想到的，食品保裝在一起可提升業績，但也提升病菌聚集的數量，推測是包裝的生鮮食品攤位不易噴消毒水，估計其病菌是牙刷2140218倍，每平方約有5666667的菌數。

醫師黃軒也說，解決辦法很容易，就把逛賣場當做上廁所，因為如測後我們都會洗手，去完賣場也務必要洗手。此外，在賣場的工作人員更要勤洗手，因為客戶的健康，間接的掌握在工作人員雙手中。若最後有將手推車推到停車場，提醒要記住用75%乾洗手清潔再回家。

【本文獲黃軒醫師授權轉載】

(中時電子報)