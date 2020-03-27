美國記憶體晶片大廠美光科技(Micron Technology Inc.)公布財報優於預估，且短期報價偏樂觀及展望穩健，美光股價周四漲到44.79美元，漲2.29美元，漲幅5.39%，美光股價大漲逾5%，帶動台灣DRAM股南亞科(2408)領軍，下游記憶體模組廠威剛(3260)等同步開高。

南亞科預期第一季產品量價齊揚，對今年產業景氣看法仍樂觀。南亞科今早股價開高，華邦電(2344)亦上漲。記憶體價格上半年預期逐季上揚，上游製造廠南亞科開高，華邦電營運也可望受惠，下游的模組廠若擁低價庫存，效益亦明顯。記憶體模組廠威剛、十銓(4967)今早股價領攻。

美光目前預期經濟活動將在2020年下半年出現復甦跡象，且將供應重心從智慧型手機市場轉至數據中心市場，周四股價上漲。

美光目前預期經濟活動將在2020年下半年(7-12月)稍後出現復甦軌跡、預期經濟復甦動能將延續至2021年。短期市場對美光產品的需求依舊強勁、報價趨勢處於有利狀態，不過，公司也表示，相對於終端需求而言美光屬於落後指標，近期總體經濟的預測已大幅轉弱。

(時報資訊)