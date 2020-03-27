有消息人士表示，美國政府的高級官員已同意採取新措施，限制全球向華為供應晶片，根據提議的規則變更，使用美國晶片製造設備的外國公司需先獲得美國的許可，才能向華為供應某些晶片。事實上，此次主要目的是限制台積電向華為銷售晶片。

據路透報導，一名消息人士表示，此次規則調整目的在抑制台積電向華為銷售晶片，台積電是華為旗下海思半導體的主要晶片供應商，也是全球最大晶圓代工廠。

目前尚不清楚美國總統川普是否會同意這項規則調整，他上月似乎反對這項提議。如果最終敲定，對華為與台積電可能都會造成打擊，美國企業也會受到傷害。

貿易律師Doug Jacobson則表示，這對美國企業造成的負面影響將遠大於華為，因為華為將會發展他們自己的供應鏈，最終華為將找到替代方案。

根據光大證券去年發布的一份報告顯示，多數晶片製造商都依賴KLA Corp、科林研發（Lam Research）和應用材料（Applied Materials）等美國廠商製造的設備。

還有一名消息人士指出，規則調整主要是限制向華為銷售尖端精密晶片，而不是較舊、較商品化以及更為普及的半導體。

華盛頓執業律師、曾在美國商務部任職的Kevin Wolf提到，不同的晶圓廠以不同的制程生產不同的晶片，因此在獲知技術門檻前，還無法得知哪些晶圓廠受影響最大。

(旺報 )