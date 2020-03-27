日前，大陸外交部發言人日前表示，永遠不會忘記在大陸疫情最嚴重的時候，國際社會對中國提供的政治支持，以及79個國家和10個國際組織為中國人民提供的抗疫物資捐助，現在願繼續與各方加強抗疫國際合作，共同應對疫情全球大流行的挑戰，推動構建人類命運共同體，眼下，一批批來自大陸的援助正在輸送到世界上需要的不同地方，而在這些「援外」隊伍中，就有不少大陸企業的身影。

在疫情暴發初期，大陸復興國際董事長郭廣昌曾要求海外各團隊不惜一切代價向大陸國內運送醫療物資，復興在全球深耕多年的產業資源，此刻派上了用場，短短10小時，從法國、英國、德國、葡萄牙、日本、印度等地採購的24萬多套防護服和20多萬隻醫用口罩就已落實，第一批來自葡萄牙的1萬個醫用口罩，60個小時後就送到了大陸國內。

只是當時郭廣昌沒想到，一個多月後，復興全球採購渠道上的物資就地「調頭」，開始從大陸向海外輸送，1日，3.6萬件防護物資緊急調運日本，復興的「全球援助計劃」自此大幕拉開，援助意大利4.55萬件醫護物資、援助韓國2.2萬件醫護物資和10萬支檢測試劑、最新一批援助英國的2300件醫護物資和援助法國的8.55萬件醫護物資，也已於20日送達。

阿里巴巴菜鳥網絡包機事宜的負責人李敏，一個多月前，他親自接收了日本捐贈的12.5萬套防護服，他和同事們日夜兼程，將物資送到急需醫療物資的20多家大陸國內一線醫院，而3週之後，李敏又在忙著運輸送往日本的物資了，5輛長16.5公尺的廂式貨車從天貓超市菜鳥浙江嘉興倉連夜出發，前往上海，車上裝的是100萬隻口罩，它們的最終目的地是日本。

自2日起，馬雲基金會和阿里巴巴基金會先後向日本、韓國、伊朗、意大利、西班牙、美國、非洲捐出多批口罩及試劑盒等物資，數量達數百萬件。

(旺報 )