高雄市長韓國瑜上任後，非常重視路平工作，積極進行路面改善工程，大獲好評，日前他在臉書PO出鳳山光復路鋪路工程濃縮版影片，不少網友大讚，近日有人也分享鳳山王生明路，驚呼「怎麼那麼平！」

日前韓國瑜在臉書表示，這一年來很多人跟他說，許多路真的變平許多，還說非常喜歡看鋪路Before＆Afte的記錄影片，因此特別請小編把鋪路工程剪輯成精華濃縮版，讓大家一起來「聞香」，看看這些療癒的畫面外，同時一起來看看市府和工程團隊是怎麼鋪路的。

近日，臉書社團「護韓 捍衛高雄」也分享鳳山的王生明路，大讚「韓市長太棒了！鳳山的路怎麼那麼平！」一整段新鋪的路面相當平整，開車經過，錄影畫面連晃都沒晃。

不少網友看了大讚，「如果韓市長下屆繼續連任，想舉家移居高雄了」、「都快認不出這是我熟悉的故鄉了」、「高雄人要懂得珍惜啦」、「比雙北好太多」，還有人酸說「路平有什麼用，高雄人要的是天坑淹水登革熱」。

(中時電子報)