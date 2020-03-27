求人不如求己、求救不如自救！新冠肺炎疫情重挫觀光飯店，各飯店住房率猶入進入「加護病房」需要搶救，雲朗、老爺與凱撒3大飯店集團破天荒攜手合作，三大飯店集團從企業原有的員工旅遊基金上再加碼，提供共1萬名飯店同仁及關係企業員工平均每人約一萬元作為旅遊基金，並共同發行總值一億元的「CLR聯合通用券」，讓員工可於三大集團旗下30家飯店住宿使用，打破本位主義並拋開競爭關係，創觀光飯店市場跨集團、跨品牌聯合行銷先例。

面對新冠肺炎疫情重創觀光產業，三大觀光飯店集團強調產業要同心齊力，並喊出「以集團各自的人力、財力、心力，共同為台灣觀光而努力」口號，同時也聯合聲明「把消費留在台灣」的核心價值，呼籲同業之間拋開本位主義，齊一心力合作創造藍海。

依主計處調查統計，國內旅遊中的住宿金額約佔總消費額的17%，三大觀光飯店集團合推聯合住宿券供的同仁與關係企業員工使用，預估可創造超過5億元的國旅商機產值，並直接挹注交通、餐飲及購物等觀光內需市場。雲朗、老爺與凱撒並希望號召同業與異業加入，產生加乘與倍數成長效應，振興國旅、擴大內需，為台灣經濟注入活水。

三大觀光飯店集團聯合發行「CLR聯合通用券」，命名是由集團的品牌名Caesar（凱撒）、LDC（雲朗）與Royal（老爺）的英品品牌聯合串接，不只供飯店員工同仁使用，包括互助營造、台灣水泥、嘉新水泥，以及宏國集團等到三大飯店集團的母集團與關係企業也都響應共襄盛舉，以員工旅遊福利金購買折扣優惠抵用券。雲朗、老爺與凱撒共同呼籲，歡迎其他企業以及各產業的福委會加入，讓在職員工於疫情煩悶的氛圍中，享有加碼優惠的旅遊福利，同時可以安心在國內度假，進而刺激國內消費。

新冠肺炎疫情從農曆前爆發、年後更疫情持續升溫擴散，由於旅客減少、住房率直直落，各大觀光飯店集團每隔幾天就推出一個促銷方案搶救住房與餐飲生意，惟都是各品牌「戰打獨鬥自力救濟」，如今雲朗、老爺與凱撒三大集團拋開本位主義攜手合作，並由業主同意加碼員工旅遊基金，此一「自救創造藍海」的思維與策略，將成為觀光產業危機處理的典範案例。

(工商 )