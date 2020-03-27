（高雄漢來飯店推出「家人之家長住專案」活動。圖／高雄漢來飯店提供）

全球新冠疫情持續延燒，重創南台灣觀光產業。為降低衝擊，除高雄市觀光局攜手旅館業推出「高雄旅宿優惠專案」活動外，高雄漢來飯店、墾丁悠活渡假村也推出優惠住宿專案，其中漢來推出「家人之家長住專案」，強調每人千元有找，且墾丁悠活特推出「買一送一優惠專案」，相當於每晚房價不到2,000元，還加送阿信巧克力農場門票，期能吸引訂房人潮。

漢來飯店表示，鑑於新冠肺炎疫情蔓延全球，旅居歐美的國人紛紛返台，按規定人人都須先居家檢疫14天，為保護其他家人免於病毒威脅，該飯店即日起推出「家外之家長住專案」，提供需要的家庭另一個安心的家，凡四人成行每人最低只要924元，讓家人安全外宿，也讓返國者好好在家防疫。

漢來大飯店此項專案，凡持有「旅客入境居家檢疫通知書者，歡迎家人來漢來飯店 long stay ，不分平假日精緻客房一晚2,310元，三人房2,888元、港景四人房3,696元，最低每人924元，房內免費提供wifi無線網路、冰箱飲料、酒精消毒液、洗衣5折優惠，且能免費使用健身房、露天泳池、三溫暖，另漢神百貨逛街部分專櫃享9折，但此專案僅針對家人旅宿專用，不提供居家隔離、居家檢疫、健康自主管理的旅客住宿，入住時需持家人的「居家檢疫通知書」影本證明，至少需連住10晚。

墾丁悠活則表示，即日起至5月底也推出「買一送一」專案活動，平日景緻4人家庭房2人住宿一晚訂二間，或住宿二晚，則房價為3,960元，等於每房2,000元有找，並提供早餐2客2晚，可享用渡假村免費設施，及提供阿信巧克力農場門票2張等優惠。

此外，高雄市觀光局攜手御宿汽車旅館鳳山館、福華、樂逸文旅棒球館及印水涵汽車旅館等旅館，即日起推出「高雄旅宿優惠專案」活動，希望為遊客打造一個「安心旅遊、高雄無憂」的旅遊住宿環境。其中御宿汽車旅館鳳山館每晚優惠價1,899元，福華每晚3,600元，樂逸文旅棒球館每晚999元，印水涵汽車旅館每晚2,020元。

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