行政院日前提出《國土計畫法》條文草案，遭各界抨擊是替財團開後門。事後民進黨立院黨團提出《國土計畫法》第45條、第47條修正草案，此版本僅延長全國國土計畫法時限1年、國土功能分區圖延2年，引起爭議的「政院核定政大建設不受限」則未納入。該草案今天在立法院會列為報告事項，經宣讀無異議，上午已走完一讀程序，確定交付內政委員會進入實質審查。

現行《國土計畫法》是在民國105年公布，依條文明訂，中央主管機關在《國土計畫法》施行後2年內，要公告實施全國國土計畫；之後，直轄市、縣（市）主管機關，應於全國國土計畫公告實施後2年內，依中央主管機關指定的日期一併公告；並於直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後2年內，公告國土功能分區圖。

民進黨立院黨團總召柯建銘指出，現行《國土計畫法》規定直轄市、縣市國土計畫應於今年4月30日前公告實施，但迄今仍有部分縣市未提請內政部審議，導致後續的國土功能分區繪製、功能分區界線、土地使用管制規定等無法順利進行。因此，應給予合理作業、溝通期程，以利《國土計畫法》推行

換言之，在現實情況下，由於部分縣市政府已確定無法在法定的2年內提出計畫，因此，行政院日前就提出政院版的修正草案，除了將原條文中明確的「2年」時程，改為模糊的「一訂期限內」；還順勢增訂15條的內容，修正為因應政府推動國家重大建設計畫需要，得適時檢討變更國土計畫規定，引發社會各界與在野黨的質疑有破壞環境、給財團開後門的風險，

為降低爭議，民進黨團自行提出修正草案版本，主要是針對《國土計畫法》第四十五條進行修正，要將直轄市、縣（市）國土計畫作業期程「再延長1年」，亦即從原先的2年期限改為3年；國土功能分區圖作業期程則是再延長2年，亦即從原先的2年期限改為4年。至於備受爭議的政院草案第15條，則未納入黨團版本的修正內容。

該修正草案在今天立法院院會列為報告事項，經宣讀後，在上午已順利走完一讀程序，確定送交內政委員會展開實質審查。

(中時 )