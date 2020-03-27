雙美(4728)2019年營收、獲利刷新歷史新高紀錄，全年合併營收達新台幣5億9414萬元，稅後淨利1億元，EPS 1.84元。2019年擬配發每股現金股利1.5元，現金配發率81.52％。

展望2020年第一季，雙美表示，大陸醫美診所已陸續於2月17日復工開業，且雙美大陸子公司在客戶復工後即接獲多張膠原蛋白植入劑訂單出貨，訂單能見度已到第二季，未來將擴增膠原蛋白原料的產品線的深度與廣度，保持良好的訂單能見度，增加整體營運的成長動能。

雙美將擴增膠原蛋白原料的產品線的深度與廣度，一方面以膠原蛋白原料為基礎，研發相關護膚品包含面膜、保養品等，開拓除了醫美診所以外的線上線下通路，另一方面，將膠原蛋白植入劑原料升級進而拉開適應症範圍，同時透過擁有大陸藥監局(NMPA)械字號認證雙美I號的MC32膠原美塑療程，搶攻美塑療法市場。

(時報資訊)