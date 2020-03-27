為緩解新冠狀病毒疫情爆發造成的經濟衝擊，美國參議院通過2兆美元紓困振興方案，內容包括對航空業撥款約580億美元，遠超出911恐怖攻擊後，美國國會通過的150億美元航空業紓困案。

受此激勵，周四美國航空類股與飛機製造商波音股價大漲。終場波音股價大漲13.80%，收在180.55美元。在政府紓困與737 MAX飛機最晚5月重啟生產的題材帶動下，波音過去4個交易日股價累計飆漲逾90%。美國航空股指數NYSE Arca Airline Index上漲3.34%，盤中一度漲7%。

消息人士透露，美國財政部長穆努欽表示，政府將以入股方式，為航空公司直接撥款數百億美元紓困金。

Vertical Partners分析師Robert Stallard周四出具報告指出，美國航空公司的情況仍然非常嚴峻。目前幾乎所有航空公司都已經減少載運量、凍結招聘，並採取行動降低成本，也都表示若沒有援助，將無法撐過今年。

(時報資訊)