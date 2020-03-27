截至27日開盤，滬指報2792.98點，漲1.02％；深成指報10300.62點，漲1.43％；創業板指報1955.87點，漲1.48％。從盤面上看，積體電路板塊活躍。

《新浪財經》報導，對此，中信建投指出，消息面上，史上最特別的G20峰會26日舉行。二十國集團將啟動總價值5兆美元的經濟計畫，以應對疫情對全球社會、經濟和金融帶來的負面影響，並支持各國中央銀行採取措施促進金融穩定和增強全球市場的流動性。峰會結束後，美股迅速拉升，美股三大股指高開高走大漲近6％，道指收漲超1300點，波音四天累漲90％。近期海外市場雖然暫時出現觸底反彈信號，但短線仍不能盲目樂觀。短期隨著新冠肺炎疫情在西歐和北美的快速擴散，預計全球權益類資產仍有回調的壓力，A股短線可能也會在一定程度上跟隨下跌，但是目前市場從估值水準來看，A股長期投資的價值已經凸顯，投資者可逢低進行分批建倉。

(旺報 )