兩檔汽車高價股和泰車(2207)、裕日車(2227)去年均賺逾兩個股本創新高，和泰車並率先公布擬配息14元亦創新高，裕日車現金股利預期也可望優於前一年度，今早兩檔汽車高價股隨台股開高續攻。

和泰車去年業內外營運同步成長，去年營收、獲利雙雙創新高，2019年稅後淨利達117億元，EPS達21.55元，26日董事會決議擬配息14元，息值也締造歷史新猷。

雖近期疫情籠罩，和泰車今年首季新車銷售業績持續成長，暫無調整今年營運目標的計畫，維持全年總市場45萬輛、自家新車銷售14.6萬輛的成長預估。

裕隆集團裕隆日產汽車去年獲利亦攀高，受惠增持大陸廣州風神汽車效益，去年第四季單季獲利大增達22億元，推升全年EPS衝上24.27元新高，穩坐汽車類股每股獲利王寶座。法人依裕日車過去幾年約九成的配息率估，去年度息值將逾21元，裕日車今早股價亦同步再攀上波段新高。

裕日車2019年全年合併營收324.99億元，營業利益13.64億元、大致與2018年相當，業外收益77.48億元、年增22.22%；稅後淨利72.82億元創新高，年增23.63%，EPS達24.27元。

(時報資訊)