台中捷運綠線預定今年底通車，沿線捷運綠線G6，及G8a基地開發案，備受關注。其中，位於台中市文心、崇德路口的G6基地，預估總銷金額達27億元；另位於台中市文心、櫻花路口的G8a基地，預估總銷金額17億元，台中市政府27日表示，即日起，公告徵求投資人，至8月26日截止，歡迎投資人與企業踴躍申請。 台中市交通局長葉昭甫表示，位於文心、崇德路口的捷運綠線G6基地，屬於四期重劃區範圍內，週邊特色異國餐廳、品牌專賣店沿街林立，在地生活圈風貌多元，交通動線優勢，南北向串連豐原、潭子與台中大車站特區；東西向連通新市政與北屯大坑，開發條件優異。

捷運綠線G8a基地，位處櫻花路及文心路口，居台中各開發區交界的核心位置，北有逢甲夜市及水湳經貿園區、東有科博館、南有新市政特區，西有秋紅谷與朝馬轉運站，區位條件優異，未來捷運通車後，此站將成為逢甲對外新門戶，不論是投資現在或未來，皆相當具有優勢。

葉昭甫說，本案依大眾捷運法公告徵求投資人辦理開發，市府不預設立場，由投資人依市場機制充分發揮，以創造最大開發效益；另外，相教於一般BOT促參案，投資人僅有經營權，本案開發完成後，投資人可依貢獻比例分配建物所有權，自行使用收益與處分。

台中市交通局指出，G6及G8a兩地，分占700坪及500坪，基地建蔽率及容積率，均為70％及500％，開發項目比照商業區，相關招標資訊已在市府交通局網站-「公告資訊」的「捷運土地開發招商」項下公告，預計4月下旬辦理招商說明會，歡迎投資人參與，打造台中捷運綠線璀璨雙星。

(工商 )