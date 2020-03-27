中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布三月消費者信心指數（CCI）調查結果，總數為78.51點，與上月相較下降5.42點。中大台經中心執行長吳大任表示，此項數據的跌幅在預期之中，2018年12月、2019年許多個月也都在80以下，「沒有跌的很深」，大致反映實際情況。

「消費者信心指數」每月調查國人對於個人投資、家庭經濟狀況、台灣經濟景氣，就業、物價和房地產購買等信心。3月19日至23日以電話訪問的方式進行。

中大台經中心指出，此次調查六項分項指標，六項指標全部下降，下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為53.70點，較上個月調查結果下降11.8點（109/2：65.50）。吳大任表示，此次調查期間全球股市大跌，台股也跟跌，但已傳出國安基金進場的消息，具有安定投資人信心的實際意義。

吳大任強調，此波新冠疫情蔓延過程，國人明顯感受台灣狀況相對其他國家好很多，台灣防疫超前部署，至今防範縝密，不讓大規模社區感染發生，而且台灣的健保制度在這次發揮功能，國人相當肯定台灣是全球華人社會的安全境地。

此次同步和CCI調查的「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為102.6點，雖較上月的調查結果下降8.5點，仍站在100以上的偏向樂觀，顯示民眾對自己健康尚能掌握。

(工商 )