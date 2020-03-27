台中市22歲梁姓男子27日早上7點多騎機車，疑似趕上班行經北屯路與崇德2路口，直接衝撞正在停等紅綠燈的貨車，目擊民眾趕緊報警，消防救護人員趕抵事故現場時，男騎士無生命跡象，緊急送中國附醫急救，目前恢復呼吸心跳。
據了解，貨車駕駛陳姓男子早上送貨，駕駛貨車停在北屯路與崇德2路口，在停等紅燈時，突然聽到〝碰〞一聲，感覺車子搖晃一下，陳姓司機下車查看，赫然發現梁姓男機車騎士已撞倒在地，躺在貨車車斗底下。
警方表示，梁姓男子疑似衝撞貨車後車斗門板，傷勢相當嚴重，救護人員剛到現場時，發現梁男無生命跡象緊急送醫救治。目擊民眾表示，當時在停等紅燈，不知為何原因，機車突然衝上來，直接撞上貨車車斗，大家都嚇一跳。
貨車陳姓司機表示，當時是上班顛峰時間，停等紅燈的車輛很多，突然被機車從後方撞上，他專心在停等紅燈莫名被嚇到，至於車禍真正原因仍待警方調閱監視器進一步釐清。
(中時 )
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