新冠肺炎疫情衝擊NBA，聯盟宣布暫停賽季，復賽遙遙無期的情況下，不少球員仍持續自主訓練等待賽季恢復進行，但布魯克林籃網高材生後衛坦普（Garrett Temple）卻沒這樣做，他打算利用這些時間去攻讀法律，取得好成績以利申請法學院。

據《紐約郵報》（New York Post）先前報導，坦普曾表示想在退休後去讀法學院，但目前NBA賽季正因為新冠肺炎疫情而停擺，也讓他有了機會去準備LSAT考試（法學院入學考試）。

坦普近期接受《YES Network》訪問表示，在球季停賽的這段時間，雖然花了一些時間在睡覺，但同時也承擔一項新任務，「實際上，我已經開始準備LSAT考試了，我是一個在比賽結束後就會想去法學院的人。」他也透露現在是準備考試的最佳時機，每天會花3至4小時去讀書。

坦普取得路易斯安那州立大學商業學位後，有著一定基礎的他一直想去報讀工商管理碩士，但他的父親卻希望他去讀法律，告訴他讀法律會讓人在思考事情時會有不同的角度。

坦普也表示自己很喜歡爭論，他說：「我一直以來都是個辯論家，當我進行辯論模式時，你可能會希望我停止，因為你說的每一句話我都會去挑剔。」

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(中時電子報)